Перевозчики объявили о начале социальной акции «Владимир - вежливый город»

Перевозчики объявили о начале социальной акции «Владимир - вежливый город»Владимирские перевозчики объявили о начале социальной акции «Владимир - вежливый город».Пионером акции стал «Владимирпассажиртранс». Повышая комфорт и безопасность горожан, руководство компании требует от кондукторов и водителей культуры обслуживания пассажиров. Любая жалоба владимирцев на некорректное поведение экипажей - повод для служебной проверки.Несколько дней назад ветерану, забывшему своё удостоверение, отказали в льготной поездке. С кондуктором строго поговорили: план по выручке, конечно, никто не отменял, но корректное отношение к пассажирам - важнее.Старшее поколение высказывает сожаление, что сегодня многие пассажиры забыли элементарные правила вежливости. Молодежь далеко не всегда уступает места пенсионерам, инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам.Теперь во всех автобусах и троллейбусах города развесили информационные плакаты «Владимир - вежливый город», а в салонах показывают ролики о правилах корректного поведения в общественном транспорте.Но примером поведения в первую очередь должны показывать водители и кондукторы. Непреложные условия качества обслуживания пассажиров - это чистота в салоне, профессионализм экипажа и соблюдение графика движения.Свои замечания и жалобы на работу общественного транспорта владимирцы могут передать в городской отдел транспорта и связи по телефону 53-31-35. Если у вас возникли какие-то претензии, нужно сообщить номер маршрута, время и место нарушения. Это касается и нарушений графиков движения, и чистоты в салонах, и, конечно же, качества работы экипажа.