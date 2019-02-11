В программу попал владимирский экскурсовод

В программу попал владимирский экскурсоводВо Владимире прошли съёмки 2-го сезона телепроекта «Лучший гид России» канала «Моя планета». Героев проекта выбирали на всероссийском конкурсе, который организовало Русское географическое общество.На конкурс прислали почти 600 видеоэкскурсий о разных городах нашей страны. Частный гид Александр Варламов снял о Золотых воротах, его признали победителем в номинации «Гид-профессионал: город» и в числе 5-ти финалистов он получил приглашение к участию в телевизионной версии конкурса «Лучший гид России».По сценарию, финалисты конкурса должны рассказать о своём городе, раскрыв сразу пять тем: «Герой», «Легенда», «Открытие», «Красота» и «Любовь». Александр выбрал для съёмок Дмитриевский собор - дворцовый храм великого князя Всеволода Большое гнездо, «Кузницу Бородиных», где в день свадьбы можно выковать подкову на счастье, и Золотые ворота, под аркой которых загадывают заветные желания молодожёны. Кроме того, съёмки экскурсии по Владимиру прошли на катке в парке Пушкина, где, по наблюдениям Александра, назначают свидание владимирские влюблённые.Финальный эфир проекта можно будет увидеть весной.