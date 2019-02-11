Стала известная избранница 35-летнего телеведущего. Оказывается, Александр Гудков уже несколько лет встречается с бьюти-редактором и стилистом Марией Чекалиной.

Стала известная избранница35-летнего телеведущего. Оказывается, Александр Гудков уже несколько лет встречается с бьюти-редактором и стилистомМарией Чекалиной.В окружении пары рассказали,что они давно вместе. Просто не хотят афишировать свой роман. познакомилсяс девушкой на одной из рабочих съемок.У шоумена с возлюбленной многообщего. "Оба невозможные креативщики. Сначала дружили, потому что нашли точкисоприкосновения, а потом это переросло в нечто большее", – цитирует собственныйисточникОднако долго находиться вместеу влюбленных не получается – рабочие графики не позволяют, на личную жизньпочти не остается времени. Зато Гудков с любимой стараются провести вместекаждую свободную минутку: ходят кино, театр, ужинают в ресторане, устраиваютвечеринки с друзьями, путешествуют.Мария – человек творческий, работает в одном из глянцевых журналов.В будущем она все-таки мечтает открыть собственное дело, ищет спонсоров ипартнеров. У возлюбленной Гудкова масса интересных идей, но, по ее признанию, "бизнес-жилки– ноль".Ранее шоумен в шуточнойманере признался, что мечтает о семье и детях. "Надо успевать, а то скоро буду"старородящей", – поделился Гудков.Как писали "Дни.ру",ранее Александр и телеведущая Настя Ивлеева стали героями шоу CommentOut, которое выходит на YouTube-канале "Чикен Карри". Ролик получилсяуморительно смешным. Знаменитостям пришлось выполнять очень странные задания.