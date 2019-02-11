Стала известная избранница
35-летнего телеведущего. Оказывается, Александр Гудков уже несколько лет встречается с бьюти-редактором и стилистом
Марией Чекалиной.
Стала известная избранница
35-летнего телеведущего. Оказывается, Александр Гудков уже несколько лет встречается с бьюти-редактором и стилистом
Марией Чекалиной.
В окружении пары рассказали,
что они давно вместе. Просто не хотят афишировать свой роман. познакомился
с девушкой на одной из рабочих съемок.
У шоумена с возлюбленной много
общего. "Оба невозможные креативщики. Сначала дружили, потому что нашли точки
соприкосновения, а потом это переросло в нечто большее", – цитирует собственный
источник
Однако долго находиться вместе
у влюбленных не получается – рабочие графики не позволяют, на личную жизнь
почти не остается времени. Зато Гудков с любимой стараются провести вместе
каждую свободную минутку: ходят кино, театр, ужинают в ресторане, устраивают
вечеринки с друзьями, путешествуют.
Мария – человек творческий, работает в одном из глянцевых журналов.
В будущем она все-таки мечтает открыть собственное дело, ищет спонсоров и
партнеров. У возлюбленной Гудкова масса интересных идей, но, по ее признанию, "бизнес-жилки
– ноль".
Ранее шоумен в шуточной
манере признался, что мечтает о семье и детях. "Надо успевать, а то скоро буду
"старородящей", – поделился Гудков.
Как писали "Дни.ру",
ранее Александр и телеведущая Настя Ивлеева стали героями шоу Comment
Out, которое выходит на YouTube-канале "Чикен Карри". Ролик получился
уморительно смешным. Знаменитостям пришлось выполнять очень странные задания.