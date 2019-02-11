Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дорогах!

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 34 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмирован один ребенок. Зарегистрировано 424 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 70 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Судогодский районПо предварительной информации, 04.02.2019 г. в 01:20 на 214 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Камаз-5490» с полуприцепом «КОГЕЛЬ», 1963 г.р., совершил наезд на осевое барьерное ограждение, после чего на него произвел наезд автомобиль «Мерседес» под управлением водителя 1979 г.р. От удара автомобиль «Мерседес» отбросило на правый по ходу движения металлический отбойник с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП погибли три пассажира, пострадали водитель и пять пассажиров микроавтобуса «Мерседес». Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение.Гороховецкий районПо предварительной информации, 06.02.2019г. в 20:10 на 330 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Газ-1220RO», 1981 г.р., совершил наезд на пешехода, 1958 г.р., который находился на проезжей части дороги без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.Судогодский районПо предварительной информации, 07.02.2019 г. в 07:30 на 18 км автодороги «Владимир – Муром» водитель автомобиля «Фиат FSTOE – 4», 1976 г.р., не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Форд – Фокус» под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Форд – Фокус» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и пассажир автомобиля «Форд – Фокус», 1990 г.р., с диагнозом: ушиб правого бедра направлены на амбулаторное лечение.Камешковский районПо предварительной информации, 08.02.2019 г. в 17:30 на 1 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Маз-Ман 64268» с полуприцепом, 1961 г.р., при выполнении маневра разворота из крайней правой полосы допустил столкновение с двигающимся по левой полосе прямо в попутном направлении автомобилем «Хундай – Соната» под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Хундай – Соната», 1986 г.р., с диагнозом: перелом правого предплечья был госпитализирован в медицинское учреждение.Петушинский районПо предварительной информации, 10.02.2019г. в 11:00 на 112 км автодороги М-7 Волга водитель автомобиля «Вольво-S40», 1977 г.р., выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Скания» с полуприцепом под управлением водителя 1961 г.р., который двигался во встречном прямом направлении по правой полосе. В результате ДТП водитель и пассажир 1999 г.р. автомобиля Вольво-S40 от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дорогах! Соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал при управлении автомобилем, не допускайте резкого маневрирования. Особо осторожными необходимо быть в местах торможения транспортных средств: вблизи остановок общественного транспорта, перед светофорами, перекрестками, нерегулируемыми пешеходными переходами.Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!