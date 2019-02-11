В Москве завершилась церемония прощания с Народный артистом России Сергеем Юрским. Несколько тысяч благодарных зрителей пришли в театр имени Моссовета, чтобы поклониться кумиру.

В Москве завершилась церемония прощания с Народный артистом России Сергеем Юрским. Несколько тысяч благодарных зрителей пришли в театр имени Моссовета, чтобы поклониться кумиру.Гроб с телом установили на сцене театра имени Моссовета, в котором актер служил с 1979 года. Последним спектаклем с участием Сергея Юрьевича стал Reception Игоря Вацетиса, премьера которого состоялась 18 апреля 2018 года.Театр купил одному из ведущих своих актеров дорогой – почти за 300 тысяч рублей – дубовый гроб. Итальянская бронзовая фурнитура, отдела тончайшим шелком и батистом изнутри, резьба – Юрский, безусловно, заслужил такую роскошную домовину.В гробу он выглядел так же безукоризненно, как всегда не сцене и на экране. Хоронили артиста в его любимом костюме и красном галстуке-бабочке.Отдать последний долг покойному пришли актеры Егор Бероев, Ольга Остроумова, Евгений Стеблов, Кирилл Трубецкой, Авангард Леонтьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин, режиссер Сергей Женовач, адвокат Генри Резник, гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев, президент музея изобразительных искусств Ирина Антонова. Для них Юрский был не просто звездой, а другом, учителем, являвшем собой пример порядочности.Напомним, в декабре прошлого года появилась информация, что Юрского госпитализировали в инфекционное отделение с воспалением. А 8 февраля Народный артист России Сергей Юрский скончался в своей квартире на юго-западе Москвы в возрасте 83 лет. Похоронят его на Троекуровском кладбище столицы.