Лучший Остап Бендер на экране, любимый всеми дядя Митя из картины Любовь и голуби, Груздев из фильма Место встречи изменить нельзя, статный адвокат Роше из ленты Ищите женщину – Сергей Юрский исполнил много запоминающихся ролей. Он стал поистине народным артистом.

Лучший Остап Бендер на экране, любимый всеми дядя Митя из картины "Любовь и голуби", Груздев из фильма "Место встречи изменить нельзя", статный адвокат Роше из ленты "Ищите женщину" – Сергей Юрский исполнил много запоминающихся ролей. Он стал поистине народным артистом.Сергей Юрский слыл человеком удивительной порядочности. Почти полвека прожил с Натальей Теняковой, никогда не был замешан в семейных дрязгах, не тряс грязным бельем на ток-шоу, вырастил из дочери талантливую актрису."Это был человек такой высоты – во всем. Как, оказывается, можно прожить жизнь – ни в чем ни разу не солгав – ни себе, ни другим, ни профессии, делу которому служил", – считает актриса Ольга Остроумова.Подкупала его образованность, интеллигентность, ироничность. И простые люди очень любили, считали, что он плоть от крови народной.На панихиде актер Владимир Стержаков отметил, что Юрский – "один из последних могикан наших, который был честен по отношению к зрителю, по отношению к себе и к своим партнерам. Никогда ни перед кем не заискивал, никогда не говорил ненужных добрых слов – всегда это было по делу".Судя по публике, с Юрским пришли проститься не самые богатые, зато самые искренние зрители. Пуст с одной гвоздичкой, но от всей души. Да и не цветы ему теперь нужны, а память и огромная любовь в сердцах.К счастью, остались записи его спектаклей, фильмы, телепередачи. Молодые артисты смогут учиться по ним филигранным владением профессией, умению каждую фразу превратить в маленький спектакль. А зрители будут вспоминать ту радость, которую Юрский всегда дарил маленькими и большими ролями.Именно поэтому из театра имени Моссовета, в котором артист служил ровно 40 лет, его выносили под аплодисменты и крики "Браво!" Он заслужил. Похоронили Юрского на престижном Троекуровском кладбище столицы, где покоятся Любовь Полищук, Наталья Гундарева, Владислав Галкин и Игорь Кваша.