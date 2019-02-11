Старшая дочь актрисы Анны Хилькевич пострадала из-за любви к
частым купаниям. Малышка заработала воспаление уха из-за постоянного
пребывания в бассейне.
Старшая дочь актрисы Анны Хилькевич пострадала из-за любви к
частым купаниям. Малышка заработала воспаление уха из-за постоянного
пребывания в бассейне.
Анна Хилькевич уже полтора месяца проживает в Таиланде.
Знаменитость увезла наследниц из морозной Москвы в теплые края. Артистка постоянно
рассказывает поклонникам о своем отдыхе в соцсетях.
Меж тем, в личном Instagram артистка призналась, что ее
старшая наследница Арианна, заигравшись в бассейне, заболела. Девочка оказалась в больнице. У ребенка диагностировали отит.
"Ариаша начала тут плавать– факт))) примерно месяц назад она
почувствовала себя уверенно в воде, ныряла бесконечное множество раз, выполняла
разные задания в воде, и через неделю у нее заболело ушко(( в итоге– отит
внешнего уха😭 антибиотики, поездки в госпиталь на
осмотры... но мы рады, что все закончилось (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – призналась Анна.
Также Хилькевич написала, что после выздоровления ее
наследница продолжила упражняться в плавании, однако теперь купается малышка в
специально шапочке. Сейчас с Арианной все хорошо.
Отметим, что фолловеры Хилькевич пожелали крохе здоровья. Также
поклонники артистки похвалили девочку за умение хорошо держаться в воде.