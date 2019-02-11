Старшая дочь актрисы Анны Хилькевич пострадала из-за любви к частым купаниям. Малышка заработала воспаление уха из-за постоянного пребывания в бассейне.

Старшая дочь актрисы Анны Хилькевич пострадала из-за любви кчастым купаниям. Малышка заработала воспаление уха из-за постоянногопребывания в бассейне.Анна Хилькевич уже полтора месяца проживает в Таиланде.Знаменитость увезла наследниц из морозной Москвы в теплые края. Артистка постояннорассказывает поклонникам о своем отдыхе в соцсетях.Меж тем, в личном Instagram артистка призналась, что еестаршая наследница Арианна, заигравшись в бассейне, заболела. Девочка оказалась в больнице. У ребенка диагностировали отит."Ариаша начала тут плавать– факт))) примерно месяц назад онапочувствовала себя уверенно в воде, ныряла бесконечное множество раз, выполняларазные задания в воде, и через неделю у нее заболело ушко(( в итоге– отитвнешнего уха😭 антибиотики, поездки в госпиталь наосмотры... но мы рады, что все закончилось (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – призналась Анна.Также Хилькевич написала, что после выздоровления еенаследница продолжила упражняться в плавании, однако теперь купается малышка вспециально шапочке. Сейчас с Арианной все хорошо.Отметим, что фолловеры Хилькевич пожелали крохе здоровья. Такжепоклонники артистки похвалили девочку за умение хорошо держаться в воде.