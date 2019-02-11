Скандальный украинский журналист Роман Цимбалюк набросился на Марию Захарову с обвинениями. Заменяет войну сырной вечеринкой, – так высказался он о мероприятии на Смоленской площади.

Скандальный украинский журналист Роман Цимбалюк набросился наМарию Захарову с обвинениями. "Заменяет войну сырной вечеринкой", – таквысказался он о мероприятии на Смоленской площади.Для того, чтобы показать Цимбалюку, что в России никто неголодает, Мария Захарова после своего очередного брифинга пригласила журналистовна дегустацию сыра. Журналист назвал это мероприятие еще одним способомотвлечения внимания Запада от войны на Донбассе, развязанной Россией."Захарова, я так понимаю, была отличницей в МГИМО, напрактике показывает, как это работает. И пытается тем самым показать, в первуюочередь, иностранным журналистам, что Россия – это мирная, самая прекраснаястрана, и тем самым сдвинуть акцент", – сказал Цимбалюк.Также скандалист из агентства УНИАН, не раз отметившийся на пресс-конференцияхПутина, услышал в прозвучавшей на вечеринке в МИДе шутке "Курица – нептица, Болгария – не заграница" территориальные претензии к странам Европы.Родившийся в 1973 году Цимбалюк, вроде бы должен знать, что Болгарию когда-тоназывали 16-ой республикой СССР из-за того, что жизнь там мало чем отличаласьот жизнь советских граждан.Мария Захарова не случайно пригласила журналистов на сырнуюдегустацию. Дело в том, что Роман Цимбалюк некоторое время назад заявил, что вРоссии нечего есть. В частности, он говорил об отсутствии в магазинах качественныхсыров.В России Роман Цимбалюк стал известным благодаря тому, что пресс-секретарьпрезидента Дмитрий Песков в 2014 году позволил ему задать вопрос на большой пресс-конференцииВладимира Путина. Цимбалюк спрашивал тогда про российских военных, которые, поего мнению, присутствуют на территории Донбасса. Глава государства подтвердилэтот факт, но с пометкой о том, что российские военные находятся на территорииУкраины по собственной инициативе в свободное от службы время.