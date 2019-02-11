В сериале Слуга народа герой Владимира Зеленского, президент Василий Голобородько,
был образцом честного и неподкупного политика, заботящегося о простом
народе. В таком же амплуа актер выступил в начале своей предвыборной
кампании: он казался несистемным кандидатом со свежим взглядом, готовый
реально изменить жизнь людей к лучшему. Реальность оказалась гораздо
прозаичнее.
В сериале "Слуга народа" герой Владимира Зеленского, президент Василий Голобородько,
был образцом честного и неподкупного политика, заботящегося о простом
народе. В таком же амплуа актер выступил в начале своей предвыборной
кампании: он казался несистемным кандидатом со свежим взглядом, готовый
реально изменить жизнь людей к лучшему. Реальность оказалась гораздо
прозаичнее.
Скандальные
обстоятельства предвыборной кампании Зеленского раскрыли гражданские
активисты. Они обратили внимание на то, что Зеленский проводил
бесплатный концерт в Ужгороде по приглашениям.
Как
оказалось, через несколько часов у комика и его студии "Квартал 95"
состоялось еще одно выступление, только вход на него был уже платный, по
купленным билетам. Общественники отметили, что Зеленский раздавал
бесплатные приглашения участникам так называемой антитеррористической
операции в Донбассе и членам их семей. Юморист бросился оправдываться:
мол, бесплатные концерты даю регулярно.
Активисты
не исключают, что столкнулись с банальным подкупом избирателей.
Отмечается, что на аналогичных выступлениях в Одессе Зеленский вел
политическую агитацию, а на мероприятии в Белгороде-Днестровском якобы
раздавали листовки в поддержку "слуги народа".
О "грехах" комика напомнило и украинское издание "Деловая столица". Журналисты отметили, что образ Василия Голобородько,
ездившего на работу на работу на велосипеде, не совсем соответствует
настоящему . Как оказалось, для передвижения комик
выбирает дорогие иномарки Range Rover. За машиной актера, как правило, следует кортеж из двух-трех автомобилей.
Компрометирует
Зеленского и информация о его бизнесе в России. Сообщалось, что дела в
"стране-агрессоре" юморист ведет через кипрскую компанию Green Family Ltd., которая находится в собственности комика и его партнеров.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный
пост претендуют более 30 человек. О желании побороться за президентское
кресло заявил в новогоднем обращении к гражданам. Сейчас он
составляет предвыборную программу.
Последние
соцопросы показывают лидерство комика. Если бы выборы прошли в
ближайшие дни, за Зеленского проголосовали 19% пришедших к избирательным
урнам.