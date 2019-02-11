В сериале Слуга народа герой Владимира Зеленского, президент Василий Голобородько, был образцом честного и неподкупного политика, заботящегося о простом народе. В таком же амплуа актер выступил в начале своей предвыборной кампании: он казался несистемным кандидатом со свежим взглядом, готовый реально изменить жизнь людей к лучшему. Реальность оказалась гораздо прозаичнее.

В сериале "Слуга народа" герой Владимира Зеленского, президент Василий Голобородько,был образцом честного и неподкупного политика, заботящегося о простомнароде. В таком же амплуа актер выступил в начале своей предвыборнойкампании: он казался несистемным кандидатом со свежим взглядом, готовыйреально изменить жизнь людей к лучшему. Реальность оказалась гораздопрозаичнее.Скандальныеобстоятельства предвыборной кампании Зеленского раскрыли гражданскиеактивисты. Они обратили внимание на то, что Зеленский проводилбесплатный концерт в Ужгороде по приглашениям.Какоказалось, через несколько часов у комика и его студии "Квартал 95"состоялось еще одно выступление, только вход на него был уже платный, покупленным билетам. Общественники отметили, что Зеленский раздавалбесплатные приглашения участникам так называемой антитеррористическойоперации в Донбассе и членам их семей. Юморист бросился оправдываться:мол, бесплатные концерты даю регулярно.Активистыне исключают, что столкнулись с банальным подкупом избирателей.Отмечается, что на аналогичных выступлениях в Одессе Зеленский велполитическую агитацию, а на мероприятии в Белгороде-Днестровском якобыраздавали листовки в поддержку "слуги народа".О "грехах" комика напомнило и украинское издание "Деловая столица". Журналисты отметили, что образ Василия Голобородько,ездившего на работу на работу на велосипеде, не совсем соответствуетнастоящему . Как оказалось, для передвижения комиквыбирает дорогие иномарки Range Rover. За машиной актера, как правило, следует кортеж из двух-трех автомобилей.КомпрометируетЗеленского и информация о его бизнесе в России. Сообщалось, что дела в"стране-агрессоре" юморист ведет через кипрскую компанию Green Family Ltd., которая находится в собственности комика и его партнеров.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственныйпост претендуют более 30 человек. О желании побороться за президентскоекресло заявил в новогоднем обращении к гражданам. Сейчас онсоставляет предвыборную программу.Последниесоцопросы показывают лидерство комика. Если бы выборы прошли вближайшие дни, за Зеленского проголосовали 19% пришедших к избирательнымурнам.