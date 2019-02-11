Алиса Аршавина сообщила, что знаменитый
футболист угрожает ей тюрьмой. Она завила, что Андрей Аршавин требует у нее
деньги.
Алиса Аршавина сообщила, что знаменитый
футболист угрожает ей тюрьмой. Она завила, что Андрей Аршавин требует у нее
деньги.
Женщина написала заявление
в полицию. По словам Алисы, отобрал у нее автомобиль Mercedes GL 350, а
также обещал посадить за решетку, если она не отдаст деньги, которые он ей
когда-то давал.
"Аршавин А.С. угрожает мне по телефону, путем направления
смс-сообщений, пугает меня лишением свободы ("тюрьмой"), возбуждением
против меня уголовных дел", – цитирует заявление Telegram-канал Mash.
Стало известно и то, что 11
числа Аршавин подал в мировой суд заявление о расторжении брака с Алисой. В
свою очередь адвокат Аршавина Павел Волошин не может поверить в то, что Алиса
написала заявление против футболиста. Юрист уверен, что супруги смогут
разрешить все проблемы по-хорошему.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Если вину
Аршавина удастся доказать, ему будет грозить обвинение по нескольким статьям.
Напомним, что разлад в
семье Аршавина произошел накануне Нового года. Дело в том, что футболиста видели
в компании юных спутниц. Одна из них якобы даже в соцсетях писала признания в
любви.
На фоне расставания с Алисой
спортсмен выложил в соцсети фотографии со встречи со своими
тремя детьми от первого брака с Юлией Барановской. Эту семью покинул, когда младший малыш только собирался появиться на свет.