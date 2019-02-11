Алиса Аршавина сообщила, что знаменитый футболист угрожает ей тюрьмой. Она завила, что Андрей Аршавин требует у нее деньги.

Алиса Аршавина сообщила, что знаменитыйфутболист угрожает ей тюрьмой. Она завила, что Андрей Аршавин требует у нееденьги.Женщина написала заявлениев полицию. По словам Алисы, отобрал у нее автомобиль Mercedes GL 350, атакже обещал посадить за решетку, если она не отдаст деньги, которые он ейкогда-то давал."Аршавин А.С. угрожает мне по телефону, путем направлениясмс-сообщений, пугает меня лишением свободы ("тюрьмой"), возбуждениемпротив меня уголовных дел", – цитирует заявление Telegram-канал Mash.Стало известно и то, что 11числа Аршавин подал в мировой суд заявление о расторжении брака с Алисой. Всвою очередь адвокат Аршавина Павел Волошин не может поверить в то, что Алисанаписала заявление против футболиста. Юрист уверен, что супруги смогутразрешить все проблемы по-хорошему.В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Если винуАршавина удастся доказать, ему будет грозить обвинение по нескольким статьям.Напомним, что разлад всемье Аршавина произошел накануне Нового года. Дело в том, что футболиста виделив компании юных спутниц. Одна из них якобы даже в соцсетях писала признания влюбви.На фоне расставания с Алисойспортсмен выложил в соцсети фотографии со встречи со своимитремя детьми от первого брака с Юлией Барановской. Эту семью покинул, когда младший малыш только собирался появиться на свет.