Шоумен раскритиковал участниц реалити-шоу. Гоген Солнцев заявил, что девушки после съемок в Доме-2 идут работать проститутками.

Шоумен раскритиковал участницреалити-шоу. Гоген Солнцев заявил, что девушки после съемок в "Доме-2" идутработать проститутками.Участницы проекта подверглись словесной порке от Солнцева. По словам экс-участникателестройки, фотографии юных особ после ухода с "Дома-2" можно увидеть наразличных сайтах в сфере интимных услуг. "Грудь сделают, губы и продаются надве-три тысячи дороже", – заявил онГогенрассказал, что одна из его знакомых заражена ВИЧ. После телепроекта онаякобы стала всем предлагать секс без презерватива. При этом просит она доплатитьза свою услугу еще несколько тысяч. Также шоумен вспомнил другую знакомую из "Дома-2",которая соблазнила миллиардера и потом этим хвалилась.Ранее Солнцев поделилсяпечальным опытом участия в телестройке. Шоумен много раз пожалел, что когда-тобыл участником шоу "Дом-2". По словам Гогена, участие в шоу непринесло ему славы, а только добавило проблем. Он признался, чтокогда ушел с проекта, его никуда не брали – не мог найти себенормальную работу. "Ни о каком творческом развитии не было и речи. Как толькомое участие забылось, все начало налаживаться", – делился Гоген.Напомним, бывший участник "Дома-2" Гоген Солнцев прославился на всю страну неожиданнойженитьбой на 63-летней Екатерине Терешкович. Многие считают, что таким образомон пиарится. Но сам шоумен утверждает, что любит пожилую супругу.