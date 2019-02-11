Мужчина изготовил оружие, используя фрагменты старой кровати.

Отделом дознания Межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего ранее не судимого жителя районного центра. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов).По версии следствия, осенью 2015 года подозреваемый незаконно изготовил огнестрельное оружие из фрагментов старой кровати, которое впоследствии использовал для умерщвления скота по просьбе местных жителей. Согласно заключению экспертов, изъятое у мужчины ружье калибра 10,3 мм является самодельно изготовленным и относится к короткоствольному гладкоствольному дульнозарядному огнестрельному оружию с воспламенением капсюльного типа. При этом лицензии на хранение и ношение оружия у мужчины не было.Подозреваемый вину признал и пояснил, что сам изготовил данное оружие и патроны к нему.По месту жительства мужчины сотрудниками полиции были изъяты капсюли, банки с порохом, картечью и металлическими шариками, ружье, заряженное самодельным патроном, пустые гильзы, углошлифовальная машинка и наждачный станок, которые использовались при изготовлении оружия и боеприпасов к нему.В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Санкцией ч.1 ст. 223 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.