Насте Кочервей катастрофически не везет. Сначала она узнала, что ждет ребенка от Андрея Шабарина, который в итоге бросил ее в одиночестве и променял на новую любовницу. Потом блондинка угодила за решетку в Турции, где у нее в итоге случился выкидыш. А сейчас она влюблена в уголовника, который за мошенничество угодил за решетку.

Насте Кочервей катастрофически не везет. Сначала она узнала, что ждет ребенка от Андрея Шабарина, который в итоге бросил ее в одиночестве и променял на новую любовницу. Потом блондинка угодила за решетку в Турции, где у нее в итоге случился выкидыш. А сейчас она влюблена в уголовника, который за мошенничество угодил за решетку.Глеб старше Насти на десять лет. И опытнее. Она, как любительница взрослых мужиков, без ума от любовных способностей милого в кровати. Поэтому готова за ним хоть в омут."Моего возлюбленного поймали на взятке в несколько миллионов рублей, – рассказала звезда – Сказать, что я была в шоке – это ничего не сказать. Ведь именно с этим мужчиной я видела свое будущее. Конечно, я не верила во все происходящее и буквально собирала себя по частям, когда бойфренд оказался в местах не столь отдаленных"."Несмотря на то, что Глеб сейчас находится в тюрьме, иногда ему удается мне позвонить, – улыбается Настя. – Недавно он сделал мне предложение руки и сердца, попросил стать его законной супругой. Конечно, я была ошарашена, но ответила согласием. Наша свадьба состоится прямо в тюрьме. Конечно, есть определенная бумажная волокита, но мы со всем справимся".Стать мужней женой Кочервей стремится по нескольким причинам. Например, она считает, что вступление в брак поможет ее любовнику сократить тюремный срок. Но главное, в законном статусе она свободно и часто сможет оставаться ночевать на зоне, чтобы насытить в сексе изголодавшегося в мужской компании миленка-уголовника. "Ему хочется просто удовлетворить свои мужские потребности, ведь у моего избранника давно не было "волшебства", – цитирует сладострастную Анастасию журнал .