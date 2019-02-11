Бывшая участница скандального телепроекта
Элина Камирен
выпустила книгу Записки
охотницы. Твой стартап для Luxury life, в которой описала способы привлечения
состоятельных мужчин. Звезда Дома-2 сообщила новость на своей странице в Instagram.
Бывшая участница скандального телепроекта
Элина Камирен
выпустила книгу "Записки
охотницы. Твой стартап для Luxury life", в которой описала способы привлечения
состоятельных мужчин. Звезда "Дома-2" сообщила новость на своей странице в Instagram.
Новую работу она представила в Московском Доме книги на Новом
Арбате в начале февраля. В своем микроблоге Элина разместила фотографию книги.
В подписи к посту звезда "" призналась, что сильно волновалась перед встречей с читателями.
"Девчонки, сегодня важный день!
Честно, переживаю ужасно! Вчера
на этом фоне выпила 7 чашек кофе, что к вечеру подпрыгивала. Могла легко стать
марафонцем. Не могла уснуть, а сегодня утром у меня начал садиться голос. Психосоматика в
своем проявлении", – поделилась она со своими подписчиками.
В аннотации книги указано, что автор описала техники,
которые помогут девушкам увлечь состоятельных мужчин. По словам литератора, при написании произведения она опиралась на собственный опыт. "Для "охотниц" и "рыбачек" Элина приготовила целый арсенал рыболовных крючков и охотничьей
дроби, чтобы поймать респектабельного мужа или щедрого спонсора", передает .
Напомним, на телестройке "" Элина Камирен состояла в романтических отношениях с Александром Задойновым. У пары есть дочь Александра. Недавно бывшая героиня реалити-шоу обвинила экс-возлюбленного в том, что он не хочет видеться с ребенком, и даже пригрозила ему лишением родительских прав. Сам мужчина пообещал сделать все возможное, чтобы проводить с наследницей как можно больше времени.