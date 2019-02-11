32-летняя актриса приняла участие в смелой фотосессии. Мирослава Карпович опубликовала в своем Instagram-аккаунте ряд снимков топлес.
32-летняя актриса приняла участие в смелой фотосессии. Мирослава Карпович опубликовала в своем Instagram-аккаунте ряд снимков топлес.
Артистка продемонстрировала поклонникам стройную фигуру и отличную
физическую подготовку. Таким образом ответила "хейтерам",
упрекающим ее в излишней худобе.
Знаменитость отметила,
что занимается йогой. "А вы чем занимаетесь по утрам? Ну-ка неспуны, делитесь
своими жаворонковыми подвигами?!" – написала Мирослава. В ходе
черно-белой фотосессии Карпович прикрывала обнаженную грудь руками и
ногами.
Фолловеры оценили
прекрасную форму Карпович. "Мне бы так кушать хорошо и не толстеть)", "Мирочка,
супер-растяжка. Самая красивая", "Какая же ты все-таки красивая", "Баба-огонь",
"Изящность кошки, хищность львицы", – прокомментировали серию снимков пользователи
соцсети.
Напомним, работа
в "Папиных дочках" принесла Мирославе Карпович небывалый успех,
актрисе стали предлагать другие роли. "Я буду стараться прорубать себе
дорогу в своей стезе. Тем она и прекрасна, что я могу сыграть и певицу, и
фигуристку, и даже космонавтку", – отметила в одном из интервью
Мирослава.
сопутствует успех.
Мирослава снялась в более десяти фильмах, работает в театре и даже попробовала
себя в качестве модели.