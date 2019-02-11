32-летняя актриса приняла участие в смелой фотосессии. Мирослава Карпович опубликовала в своем Instagram-аккаунте ряд снимков топлес.

32-летняя актриса приняла участие в смелой фотосессии. Мирослава Карпович опубликовала в своем Instagram-аккаунте ряд снимков топлес.Артистка продемонстрировала поклонникам стройную фигуру и отличнуюфизическую подготовку. Таким образом ответила "хейтерам",упрекающим ее в излишней худобе.Знаменитость отметила,что занимается йогой. "А вы чем занимаетесь по утрам? Ну-ка неспуны, делитесьсвоими жаворонковыми подвигами?!" – написала Мирослава. В ходечерно-белой фотосессии Карпович прикрывала обнаженную грудь руками иногами.Фолловеры оценилипрекрасную форму Карпович. "Мне бы так кушать хорошо и не толстеть)", "Мирочка,супер-растяжка. Самая красивая", "Какая же ты все-таки красивая", "Баба-огонь","Изящность кошки, хищность львицы", – прокомментировали серию снимков пользователисоцсети.Напомним, работав "Папиных дочках" принесла Мирославе Карпович небывалый успех,актрисе стали предлагать другие роли. "Я буду стараться прорубать себедорогу в своей стезе. Тем она и прекрасна, что я могу сыграть и певицу, ифигуристку, и даже космонавтку", – отметила в одном из интервьюМирослава.сопутствует успех.Мирослава снялась в более десяти фильмах, работает в театре и даже попробоваласебя в качестве модели.