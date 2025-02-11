Рассказываем об основных достижениях больницы.

В городе Владимир главный врач Областной детской клинической больницы Татьяна Бархатова представила отчет о работе учреждения за 2024 год. За это время высококвалифицированную медицинскую помощь получили 10 909 детей.Основные достижения больницы включают 58 тысяч проведенных консультаций в консультативно-диагностическом отделении, 793 выезда санитарной авиации и более 750 000 диагностических исследований.Также было выполнено 1203 эндоскопические операции и свыше 200 000 реабилитационных процедур, включая массаж и лечебную физкультуру. Напомним, ранее мы писали, что