Огонь вспыхнул вечером 10 февраля.

Около 20:00 10 февраля в центре Владимира произошел пожар, в результате которого пострадало здание ресторана «МаксБрой». Пламя вспыхнуло в сараях за аварийным домом на Больших Ременниках, 9, и перекинулось на котельные заведения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.Пожарные, прибывшие на место ЧП, использовали болгарку для вскрытия двери пристройки, чтобы потушить огонь и перекрыть газ. В ликвидации пожара участвовало минимум пять машин МЧС, а также скорая помощь и газовая служба. Посетителей ресторана эвакуировали, а «МаксБрой» временно может остаться без отопления. Воду из труб необходимо слить.Причины возгорания на данный момент уточняются.