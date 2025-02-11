Дмитрий Борисович Кан – так зовут муромского героя. Мужчина поймал двух малышей, которые по очереди выпали из окна третьего этажа. Пока это происходило, пьяные родители мирно спали.

Дмитрий Борисович Кан – так зовут муромского героя. Мужчина поймал двух малышей, которые по очереди выпали из окна третьего этажа. Пока это происходило, пьяные родители мирно спали. Страшный инцидент произошел 8 февраля на улице Карла Маркса. Трехлетний мальчик и его двухлетняя сестра остались без присмотра. Дети добрались до окна и стали выкидывать в него игрушки,