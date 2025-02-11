С 10 по 16 февраля в России проходит Неделя осведомлённости о заболеваниях сердца.

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смерти в нашей стране. Речь главным образом идёт об ишемической болезни сердца, о болезнях сосудов головного мозга, о врождённых пороках сердца, о тромбозе глубоких вен, а также об острых формах сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфарк¬ты и инсульты.Наличие факторов риска, которые могут привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, во многом зависит от самого человека. Именно поэтому так важно, чтобы каждый был осведомлён о них и мог своевременно принять меры.К возникновению болезней сердечно-сосудистой системы приводят:– нездоровое и несбалансированное питание;– курение и употребление алкоголя;– низкая физическая активность;– стресс;– лишний вес и ожирение;– повышение артериального давления;– повышение уровня глюкозы или холестерина в крови.Также важно знать симптомы, которые свидетельствуют об остром состоянии. Итак, при инфаркте чувствуется боль и (или) дискомфорт в центральной части грудной клетки, руках, левом плече, локтях, челюсти и спине. Эти проявления могут сопровождаться одышкой, холодным потом, внезапной бледностью, головокружением или обмороком.При инсульте – внезапная слабость мышц лица, руки или ноги, чаще односторонняя, онемение лица или конечностей (также чаще с одной стороны), спутанность сознания, резкое ухудшение зрения, речи, потеря координации, острая головная боль, потеря сознания.При возникновении таких симптомов нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.От состояния сердечно-сосудистой системы напрямую зависят здоровье и продолжительность жизни человека. Отследить состояние здоровья и выявить предрасположенность к заболеваниям сердца помогут профосмотр и диспансеризация. В обследование входят анализы на уровень глюкозы и холестерина в крови, электрокардиография в покое, а также анкетирование и осмотр специалистом. При выявлении показаний проводятся определение липидного спектра крови, УЗИ сосудов головы и шеи, а также другие исследования, позволяющие выявить заболевания сердечно-сосудистой системы.