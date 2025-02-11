Появились новые льготы для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в зоне СВО. Теперь тем владимирцам, которых лишили права управлять автомобилем, при подписании

Появились новые льготы для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в зоне СВО. Теперь тем владимирцам, которых лишили права управлять автомобилем, при подписании контракта, водительское удостоверение будет возвращаться. Также изменения коснулись трудового законодательства. С 1 марта 2025 года трудовой договор больше не прекращается, а приостанавливается, за добровольцем закрепляется должность. То есть при возвращении из