Избивала больного диабетом сына и не показывала его врачам. Семилетний ребенок сейчас находится в медучреждении, а мать попала под уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских

Избивала больного диабетом сына и не показывала его врачам. Семилетний ребенок сейчас находится в медучреждении, а мать попала под уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении. Жуткую историю рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Женщина живет в поселке Содышка. Ее сын на момент проверки не ходил ни в детсад, ни в школу. Мальчик