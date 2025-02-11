Пожар в деревне Петраково унес жизнь пожилого мужчины. Его тело обнаружили на пепелище под обвалившейся крышей. Как сообщают в МЧС, предварительная причина возгорания – неосторожность

Пожар в деревне Петраково унес жизнь пожилого мужчины. Его тело обнаружили на пепелище под обвалившейся крышей. Как сообщают в МЧС, предварительная причина возгорания – неосторожность при курении. Пожар произошел сегодня, 11 февраля, в час дня. Загорелся частный жилой дом на улице Владимирской. Вызов в тревожное ведомство поступил поздно – к моменту приезда спасателей здание уже