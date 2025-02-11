В Гороховце судили 32-летнего дебошира, который ударил полицейского ремнем. Инцидент произошел 27 июня. К участковому обратилась продавщица одного из магазинов в поселке Галицы. Женщина

В Гороховце судили 32-летнего дебошира, который ударил полицейского ремнем. Инцидент произошел 27 июня. К участковому обратилась продавщица одного из магазинов в поселке Галицы. Женщина пожаловалась, что покупатель матерился, а затем кинул в нее монетницей. Сотрудник полиции задержал злоумышленника и доставил его в дежурную часть. Как уточнили в прокуратуре, фигурант был в состоянии алкогольного и наркотического