Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Гусь-Хрустальном во Владимирской области вынесли приговор насильнику. Преступление против половой неприкосновенности случилось возле музея в Ночь искусств. Жители, узнав о случившемся, пожаловались на отсутствие освещения в центре города: после заката в городе хоть глаз выколи. Подробности — в материале .Угрожал убитьПреступление вечером 3 ноября. Рядом находились люди, так как в Музее хрусталя имени Мальцева в то же время шли мероприятия, приуроченные к всероссийской акции.Полицейские начали розыск преступника. Они попросили автомобилистов предоставить записи с камер регистраторов в указанный период. Также правоохранители изучили видео, записанное возле школы №5. Так, сотрудники вышли на след подозреваемого. Его заключили под стражу. Оказалось, что 52-летний мужчина уже был судим за изнасилование.Местный житель находился в тот вечер в состоянии алкогольного опьянения. Он начал преследовать женщину, которая шла по тротуару.«Высказав угрозу убийством, мужчина оттащил ее от пешеходной дороги и совершил в отношении нее преступления против половой свободы и половой неприкосновенности», — уточнили в СУ СКР по Владимирской области.Отправили в колониюВ скором времени знакомый начал искать женщину в сквере. Увидев на дороге свет, потерпевшая начала кричать. Преступник, испугавшись, что его поймают, скрылся. Но это не помогло ему избежать ответственности.Мужчину приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Власти пообещали восстановить освещение возле музея весной 2025 года.Напомним, что в суд во Владимире. Водитель легковушки умышленно сбил мотоциклиста, который ехал с 10-летней дочерью, и скрылся с места происшествия.