Владимирское региональное отделение Союза архитекторов России опубликовало итоги конкурса на концепцию преображения Театральной площади во Владимире. Первое место заняла работа

Владимирское региональное отделение Союза архитекторов России опубликовало итоги конкурса на концепцию преображения Театральной площади во Владимире. Первое место заняла работа нижегородского проектного бюро «Да». Авторы концепции «Театр времени» – Зоя Рюрикова, Екатерина Серова, Ольга Грачева и Анаит Оганджанян. Зоя Рюрикова (из поста на личной странице ВК) Неожиданно победили в конкурсе на Театральную площадь во Владимире!