Им стал подполковник юстиции Сергей Фиохин.

Во Владимирской области 10 февраля коллективу ОМВД России по Меленковскому району был представлен новый начальник — подполковник юстиции Сергей Фиохин.Полковник Петр Бузин выразил признательность меленковским полицейским за их добросовестную работу и обозначил новые задачи по обеспечению безопасности в районе.Сергей Фиохин — уроженец Меленковского района, с 2003 года служит в органах внутренних дел и является выпускником Владимирского государственного университета (ВлГУ), получившим образование в области юриспруденции. Напомним, ранее мы писали, что