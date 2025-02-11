Это одна из новых мер поддержки.

Бойцам СВО из Владимирской области, ранее лишённым водительских прав, начнут возвращать их. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Власти расширили список льгот для военных.Среди новых мер поддержки — приостановление трудовых договоров контрактников на время службы, что вступит в силу с 1 марта 2025 года, а также возможность списания просроченных кредитов до 10 млн рублей для некоторых участников СВО и их жен.Кроме того, увеличена выплата для контрактников до 1 млн рублей для тех, кто заключит договор с Минобороны в период с 1 января по 30 июня 2025 года. Напомним, ранее мы писали, что