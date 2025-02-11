Наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Владимир — 13.

За прошедшую неделю во Владимирской области было выявлено 48 случаев COVID-19, что на 33,9% меньше по сравнению с предыдущими показателями. Об этом сообщили региональные санврачи 11 февраля.Наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Владимир — 13. Также 9 случаев зафиксировано в Гусь-Хрустальном районе, 6 – в Петушинском, 5 – в Муромском, и по 4 случая в Ковровском и Юрьев-Польском районах. В Вязниковском и Селивановском районах заболели по 2 человека, в Александровском, Киржачском и Судогодском – по 1.Напомним, ранее мы писали, что