В региональном правительстве рассказали об итогах прошлого года Областной детской клинической больницы. В 2024 году там вылечили 10 909 маленьких пациентов. В отделении поликлиники было

В региональном правительстве рассказали об итогах прошлого года Областной детской клинической больницы. В 2024 году там вылечили 10 909 маленьких пациентов. В отделении поликлиники было проведено 58 тысяч консультаций. Санитарная авиация совершила 793 выезда. Также в ОДКБ было выполнено 750 тысяч исследований – лабораторных, рентгенологических, функциональных и других. Врачи провели 1203 операции с помощью эндоскопического