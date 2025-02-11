47,4% положительных тестов на грипп относятся к вирусам.

Во Владимирской области наблюдается увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора. В разрезе с прошлой неделей показатель вырос на 10,2%. За последнюю неделю в медицинские учреждения обратилось 10 267 человек, из которых 3 283 – жители Владимира. Болеют все возрастные группы.Согласно информации «Центра гигиены и эпидемиологии в Владимирской области», 47,4% положительных тестов на грипп относятся к вирусам, включая 7 случаев гриппа A (H1N1)pdm09, 1 случай гриппа A (H3N2) и 1 случай гриппа B.Кроме того, фиксируются случаи заражения аденовирусами, РС-вирусами, риновирусами и бокавирусами.