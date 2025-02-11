49-летний житель Ульяновской области напал на охранника продуктового магазина в Петушках. Дело в том, что охранник застал мужчину за раскладыванием продуктов по карманам. Агрессивного гостя

49-летний житель Ульяновской области напал на охранника продуктового магазина в Петушках. Дело в том, что охранник застал мужчину за раскладыванием продуктов по карманам. Агрессивного гостя 33-его региона обвинили в покушении на убийство, сейчас он находится под стражей. Об этом рассказали в Следкоме области. Вечером 2 февраля этого года обвиняемый проездом оказался в Петушках. Мужчина зашел