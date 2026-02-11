ДСУ-3 взяло на себя содержание сложного участка федеральной трассы М7 протяженностью 120 километров от Пенкино до Гороховца. Из-за расторжения контракта с прошлым подрядчиком и режима

ДСУ-3 взяло на себя содержание сложного участка федеральной трассы М7 протяженностью 120 километров от Пенкино до Гороховца. Из-за расторжения контракта с прошлым подрядчиком и режима повышенной готовности специалистам пришлось экстренно приводить дорогу в порядок в непростых условиях. Сейчас дорожники активно убирают снежный накат, чистят ограждения и освобождают от огромных сугробов перекрестки и остановки, где высота