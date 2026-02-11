Низкая заработная плата и крупные личные расходы — так Валерий Янин объяснил, почему занимал деньги у подчинённых. В Октябрьском районном суде Владимира продолжается рассмотрение

Низкая заработная плата и крупные личные расходы — так Валерий Янин объяснил, почему занимал деньги у подчинённых. В Октябрьском районном суде Владимира продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра, обвиняемого в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. 9 февраля состоялся допрос самого Валерия Янина. По словам обвиняемого, после назначения главным врачом Александровской районной больницы его