На помощь водителям пришли патрульные экипажи.

Февральские метели превратили дороги Владимирской области в ловушку для автомобилистов, но на помощь водителям пришли патрульные экипажи. Местные жительницы направили благодарственные письма в , рассказав истории своего спасения.Одна из аварий произошла в Кольчугинском районе возле деревни Отяевка. Автомобилистка застряла на пустой дороге в сумерках. По ее словам, помощи ждать было не от кого, пока рядом не остановилась машина ДПС. Инспекторы Александр Терентьев и Сергей Аникин организовали эвакуацию машины и вместе с проезжавшей мимо семьей вызволили женщину из снежного плена.Похожий случай произошел и под Камешково. Там местная жительница не справилась с управлением на скользкой трассе, и её иномарку выбросило в кювет. Вытащить машину руками было невозможно. Инспекторы Алексей Гусев и Александр Павлов оцепили опасный участок, чтобы в застрявшее авто никто не врезался, и нашли среди проезжавших водителей машину с тросом.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .