Городские службы продолжают круглосуточную уборку. За последние сутки из областного центра вывезли еще 8,7 тысяч кубометров снега, сообщили в «Центре управления городскими дорогами». Всего с начала января – почти 380 тысяч кубометров. Сегодня основные силы брошены на расчистку центральных улиц. Техника и рабочие задействованы на Большой Московской, Пугачева и Вокзальной площади. Убирают как проезжую часть,