Редкие коллекционные экспонаты, которые пережили социальные изменения и являются визитной карточкой Владимиро-Суздальской земли. Начиналось все с частной коллекции – теперь же это

Редкие коллекционные экспонаты, которые пережили социальные изменения и являются визитной карточкой Владимиро-Суздальской земли. Начиналось все с частной коллекции – теперь же это общественное достояние. Игорь Кравченко – директор музея Владимирской иконы и один из экскурсоводов, собирал коллекцию по кусочкам. Игорь Кравченко, директор музея Владимирской иконы Коллекция выросла из моего частного собрания. А затем она пополнялась