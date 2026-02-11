Во вторник, 11 февраля, в Кольчугинском районе произошла смертельная авария с участием легковушки и большегруза. На месте погибла пассажирка, ещё двое человек пострадали. По предварительным

Во вторник, 11 февраля, в Кольчугинском районе произошла смертельная авария с участием легковушки и большегруза. На месте погибла пассажирка, ещё двое человек пострадали. По предварительным данным УМВД России по Владимирской области, около 12:55 на автодороге «Владимир — Кольчугино — Верхние Дворики — Александров» 51-летний водитель автомобиля «Ниссан» выехал на встречную полосу. Там он сначала касательно