Прокурор Юрьев-Польского района дело жителя соседнего региона, который решил «выбить» долг у приятеля с помощью ножа.В апреле 2025 года компания друзей собралась на даче в Юрьев-Польском районе. Сначала все шло мирно, но в разгар веселья всплыли старые обиды. Один из мужчин вспомнил, что приятель якобы задолжал денег его отцу. Тот в ответ заявил, что никаких долгов нет.Ссора мгновенно переросла в кровавую драму. Разъяренный гость схватил кухонный нож, подошел к другу сзади, запрокинул ему голову и полоснул лезвием по горлу. От смерти мужчину спасли свидетели: они не дали нападавшему закончить начатое и быстро вызвали врачей. Хирурги успели зашить рану.Теперь судьбу напавшего мужчины решит Юрьев-Польский районный суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.