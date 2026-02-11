Всего же в области зафиксировали более 800 ДТП.
За прошедшую неделю во Владимирской области произошло 24 серьезных ДТП, в которых 33 человека пострадали и двое погибли. Кроме того, инспекторы поймали 52 водителя, которые сели за руль пьяными или побоялись пройти тест на алкоголь. Всего же в области зафиксировали более 800 ДТП, в пресс-службе УМВД.
На трассе М-12 «Восток» под Собиной 27-летний парень на «Фольксвагене» сбил 20-летнего юношу. Молодой человек в этот момент загружал вещи в «Мерседес», который стоял на обочине после другой аварии. В итоге и пешеход, и пассажир «немца» оказались в больнице.
В Юрьев-Польском районе 43-летний водитель «Сузуки» не справился с управлением и вылетел на встречку прямо в лоб «Форду». В этой аварии пострадала целая семья: госпитализирована 21-летняя девушка, а водитель и двое пассажиров (одному из которых всего 13 лет) теперь лечатся дома.
В Муроме на улице Московской неосторожность водителя «Хендай» спровоцировала «замес» из трех машин. Автомобиль отбросило на встречную полосу под удар другой иномарки. А во Владимире на Лыбедской магистрали женщина-водитель на «Шевроле» неудачно выехала с парковки, не пропустив поток, что закончилось травмами для пассажира встречного авто.
Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .