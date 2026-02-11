Всего же в области зафиксировали более 800 ДТП.

За прошедшую неделю во Владимирской области произошло 24 серьезных ДТП, в которых 33 человека пострадали и двое погибли. Кроме того, инспекторы поймали 52 водителя, которые сели за руль пьяными или побоялись пройти тест на алкоголь. Всего же в области зафиксировали более 800 ДТП, в пресс-службе УМВД.На трассе М-12 «Восток» под Собиной 27-летний парень на «Фольксвагене» сбил 20-летнего юношу. Молодой человек в этот момент загружал вещи в «Мерседес», который стоял на обочине после другой аварии. В итоге и пешеход, и пассажир «немца» оказались в больнице.В Юрьев-Польском районе 43-летний водитель «Сузуки» не справился с управлением и вылетел на встречку прямо в лоб «Форду». В этой аварии пострадала целая семья: госпитализирована 21-летняя девушка, а водитель и двое пассажиров (одному из которых всего 13 лет) теперь лечатся дома.В Муроме на улице Московской неосторожность водителя «Хендай» спровоцировала «замес» из трех машин. Автомобиль отбросило на встречную полосу под удар другой иномарки. А во Владимире на Лыбедской магистрали женщина-водитель на «Шевроле» неудачно выехала с парковки, не пропустив поток, что закончилось травмами для пассажира встречного авто.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .