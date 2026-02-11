Во Владимире начались общественные обсуждения масштабного проекта по планировке территории в районе парка «Дружба», улиц Благонравова и Нижняя Дуброва. Общая площадь составляет почти 200

Во Владимире начались общественные обсуждения масштабного проекта по планировке территории в районе парка «Дружба», улиц Благонравова и Нижняя Дуброва. Общая площадь составляет почти 200 гектаров, сообщили в пресс-службе администрации города. На участке, где сейчас находятся жилые дома, гаражи и деревья, предлагается построить новый жилой район, общий объём жилья в котором составит более 270 тысяч квадратных