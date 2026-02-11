Водитель автомобиля KIA не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу.

Серьезное ДТП произошло 11 февраля около 17:15 в микрорайоне Заклязьменский во Владимире, неподалеку от остановки «Поворот на Уварово».По предварительной информации, водитель автомобиля KIA не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. Там машина врезалась в городской автобус.В аварии пострадали водитель KIA и двое несовершеннолетних пассажиров легковушки.Очевидцы рассказали, что ситуация была напряженной. Одного ребенка увезли в больницу еще до приезда скорой. Второго осмотрели на месте. У ребенка диагностировали ушиб головы и ссадины. Свидетели случившегося также сообщили, что женщину‑водителя пришлось деблокировать из поврежденного авто.На место сразу прибыли медики и сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас правоохранители устанавливают точные причины и обстоятельства аварии.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .