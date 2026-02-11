Участники освоят современные инструменты и методики работы с детьми и молодежью, изучат методологии и технологии формирования общероссийской гражданской идентичности и укрепления единства народов России в социальных сетях.

Порядка 150 педагогов общеобразовательных учреждений, системы СПО и высших учебных заведений объединил форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей. Об этом сообщили в пресс-службе Центра знаний "Машук"."На площадке Центра знаний "Машук" открылся форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей. Он объединил 150 педагогов общеобразовательных учреждений, системы СПО и высших учебных заведений", - говорится в сообщении.Обращение министра просвещения РФ Сергея Кравцова к участникам форума зачитала министр образования Ставропольского края Мария Смагина. "Сегодня сообщество - это 2,5 тыс. педагогов со всей страны, которые создают востребованный просветительский контент, активно продвигают важнейшие смыслы и ценности современного образования среди широкой аудитории. Вы играете ключевую роль в усилении взаимодействия между семьей и школой, выступая надежными проводниками и партнерами для родителей и учителей. Вы выступаете экспертами, подробно и интересно рассказываете общественности о событиях в сфере образования, ведете активную просветительскую деятельность", - приводятся в сообщении слова Кравцова.В пресс-службе сообщили, что участники освоят современные инструменты и методики работы с детьми и молодежью, изучат методологии и технологии формирования общероссийской гражданской идентичности и укрепления единства народов России в социальных сетях, а также обсудят особенности информационного взаимодействия в сфере просвещения. Также пройдут лекции и мастер классы, практические занятия по созданию, продвижению информационных материалов в социальных сетях, а также оценке их эффективности. Эксперты форума уделят особое внимание укреплению традиционных российских духовно нравственных ценностей и межнационального единства."Согласно данным всероссийского исследования, которое Центр знаний "Машук" провел совместно с ВЦИОМ, именно педагоги чаще всего являются наставниками у россиян. Более трети респондентов назвали преподавателей своими наставниками, это подтверждает важность роли учителя не только в образовательном процессе, но и как проводника жизненных ценностей и активного участника формирования гражданской идентичности. Педагоги, развивающие просветительскую деятельность в социальных медиа, способны влиять на более широкую аудиторию, важно создавать для них условия для постоянного профессионального развития и обмена современными практиками", - приводятся в сообщении слова генерального директора Центра знаний "Машук", заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Антона Серикова.