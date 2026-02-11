Городской прокурор внес директору предприятия официальное представление.

В Коврове прокуратура в тепличном хозяйстве поселка Доброград. Оказалось, что компания, которая круглый год снабжает регион свежей зеленью и растениями, месяцами рисковала безопасностью сотрудников и жителей.Для обогрева огромных теплиц предприятие использует мощную газовую сеть. По закону такие объекты официально считают опасными (I–III класс опасности): они взрывопожарны и химически агрессивны. Для управления бизнесмены обязаны получить специальную лицензию в Ростехнадзоре.Однако заявление на лицензию в надзорные органы никто не подавал, а газовые трубы эксплуатировали «втихую».Городской прокурор внес директору предприятия официальное представление. Сообщается, что виновных сотрудников уже наказали, а в Ростехнадзор наконец-то ушли документы на оформление лицензии.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .