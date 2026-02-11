Дерево рухнуло прямо на кабину грузовика, заблокировав машину.

Вечер понедельника, 9 февраля, едва не обернулся крупным убытком для владельца «ГАЗели» в Коврове. Дерево рухнуло прямо на кабину грузовика, заблокировав машину. Обошлось без жертв.Спасатели поисково-спасательного отряда прибыли на место в 17:50. Ситуация оказалась непростой: если начать сразу пилить ствол, тяжелые части дерева могли окончательно раздавить кабину. Дежурная смена приняла нестандартное решение — использовать альпинистское снаряжение.Сотрудники МЧС закрепили страховочную станцию на опоре и с помощью прочных веревок приподняли тяжелый ствол над крышей. Как только дерево оторвалось от металла, водитель завел «ГАЗель» и аккуратно выехал из западни.После спасатели опустили ствол на землю и распилили его на дрова, чтобы освободить проезд. Вся операция заняла чуть больше часа — уже к семи вечера смена вернулась в отряд.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .