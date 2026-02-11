Тревожный звонок поступил на пульт дежурного МЧС в 04:16.

В деревне Дорофеево Владимирской области в четвертом часу утра на Центральной улице вспыхнул частный дом. Пламя распространялось так быстро, что к моменту приезда спасателей огонь полностью захватил здание.Тревожный звонок дежурного МЧС в 04:16. Когда первые расчеты добрались до места, дом №19 полыхал по всей площади — огонь охватил 128 квадратных метров. Огонь тушили 4 пожарные машины и 11 спасателей.Сейчас дознаватели МЧС разбираются, что привело к трагедии.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .