У жительницы Владимира диагностировали редкое заболевание крови.

Министерство здравоохранения Владимирской области заплатит 70-летней жительнице региона за сорванные поставки жизненно важных медикаментов. Чиновники не закупили вовремя препарат, и тяжелобольной женщине пришлось потратить на таблетки свои средства.У жительницы Владимира диагностировали редкое заболевание крови. Врачи прописали лекарство, которое необходимо принимать ежедневно. Препарат входит в государственный перечень жизненно необходимых, а значит, государство обязано выдавать его бесплатно. Однако в местном Минздраве произошел сбой: чиновники вовремя не выделили деньги и не провели торги.Одна упаковка нужного препарата стоит более 100 тысяч рублей. В итоге женщина сама купила две пачки на свои сбережения. После того как она потратила более 200 тысяч рублей, в дело вмешалась городская прокуратура.Прокурор города Владимира в защиту интересов пациентки. Суд встал на сторону женщины и обязал Минздрав не только полностью вернуть ей потраченные деньги, но и выплатить компенсацию за моральный вред.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .