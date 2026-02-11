30 января компания несовершеннолетних пришла к дому на Октябрьском проспекте.

Во Владимире возбудили уголовное дело из‑за инцидента в многоквартирном доме на Октябрьском проспекте. Несколько подростков обвиняются в хулиганстве с применением предметов, похожих на оружие (ч. 2 ст. 213 УК РФ).30 января компания несовершеннолетних пришла к дому на Октябрьском проспекте, взяв с собой инструменты, и взломала замок, чтобы попасть на чердак и крышу.Охранник, который попытался остановить подростков, получил в лицо струю из перцового баллончика — у мужчины диагностировали ожог. Женщина, сделавшая ребятам замечание, получила как минимум один удар. Также сообщается, что пострадал еще один житель.Жильцы дома не стали стоять в стороне — они вмешались и применили к подросткам силу. В результате как минимум двое несовершеннолетних получили травмы. Эти эпизоды тоже станут предметом изучения следователей.видеозаписи с камер наблюдения, опрашивают очевидцев и участников конфликта, устанавливают всех причастных и детально восстанавливают хронологию событий.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .