Во Владимире начали менять схему движения на аварийно‑опасных участках — первая корректировка коснулась пересечения улиц Горького и Сакко и Ванцетти.Как в городской администрации, здесь регулярно происходили ДТП из‑за нарушений ПДД. В итоге комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение запретить прямой проезд через улицу Горького по улице Сакко и Ванцетти.С сегодняшнего дня, 11 февраля, при выезде с улицы Сакко и Ванцетти можно только повернуть направо на улицу Горького. Чтобы попасть на улицу Мира, водителям придётся выбирать альтернативный маршрут — через улицу Гороховую.ГИБДД просит автомобилистов быть внимательными и заранее планировать маршрут, ориентируясь на новые дорожные знаки.Кроме того, специалисты уже прорабатывают изменения и на других проблемных отрезках дорог. В частности, в фокусе внимания — район дома № 102Б по улице Большой Нижегородской (при движении со стороны улицы Добросельской в сторону центра). Как только схему движения доработают, ее обязательно опубликуют.