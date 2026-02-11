Пожарные оперативно потушили пламя.

Ранним утром 11 февраля жители улицы Растопчина проснулись от запаха гари и воя сирен. Прямо у второго дома, неподалеку от выезда на федеральную трассу, вспыхнул припаркованный автомобиль.Сигнал о происшествии дежурного МЧС в 05:36. К моменту приезда первых расчетов машина уже полыхала по всей площади — пламя охватило около трех квадратных метров кузова. Спасатели действовали быстро: на месте работали две спецмашины и семь огнеборцев.Пожарные оперативно потушили пламя. В салоне в этот момент никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Сейчас дознаватели МЧС выясняют, что стало причиной утреннего ЧП.