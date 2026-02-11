Во Владимире изменили схемы движения на аварийно-опасных участках в целях повышения безопасности и снижения количества ДТП. С 11 февраля на пересечении улиц Горького и Сакко и Ванцетти

Во Владимире изменили схемы движения на аварийно-опасных участках в целях повышения безопасности и снижения количества ДТП. С 11 февраля на пересечении улиц Горького и Сакко и Ванцетти запрещено движение прямо и налево при выезде с улицы Сакко и Ванцетти. Теперь автомобилистам разрешён только правый поворот на улицу Горького. Решение принято комиссией по безопасности дорожного движения